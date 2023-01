Encargado de WoW Classic deja Blizzard tras cuestionar el sistema de evaluación de los empleados

Brian Birmingham, uno de los desarrolladores de World of Warcraft Classic, ha dejado Blizzard luego de cuestionar el sistema de evaluación de los empleados implementado por la compañía.

Según detalla Bloomberg, este fue despedido luego de negarse a dar una evaluación baja a un empleado, que el señalaba que no merecía.

Todo esto, a raíz de un sistema implementado por Blizzard, en el cual los empleados son clasificados en una curva de campana, con lo cual los gerentes deben otorgar calificaciones bajas a un determinado porcentaje de trabajadores. De acuerdo a Bloomberg, con esto se esperaba que alrededor del 5% de los empleados tuvieran un estado de “desarrollo” deficiente, con lo cual reducirían el dinero de su bonificación de participación en las ganancias y no podrían optar a aumentos o ascensos.

Birmingham dio a conocer su malestar con el sistema, y señaló que habían logrado evitarlo durante dos años, sin embargo recientemente fue obligado a bajar la evaluación de un empleado con el fin de cumplir la cuota.

“Fomenta la competencia entre los empleados, el sabotaje del trabajo de los demás, el deseo de que las personas encuentren equipos de bajo rendimiento en los que puedan ser los mejores trabajadores y, en última instancia, erosiona la confianza y destruye la creatividad”, escribió a través de un correo sobre el cuestionado sistema.

“Si esta política se puede revertir, tal vez mi Blizzard aún se pueda salvar y, de ser así, me encantaría seguir trabajando allí. Si esta política no se puede revertir, entonces la Blizzard Entertainment para la que quiero trabajar ya no existe y tendré que encontrar otro lugar”, agregó.

De acuerdo a lo que reporta Bloomberg, este le señaló a algunos trabajadores que renunciaba, sin embargo, luego fue llamado por un representante de recursos humanos para confirmar la información, ante lo cual señaló que lo estaba considerando, pero no trabajaría hasta que se retractaran de la política, sin embargo fue despedido.