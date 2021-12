“(Es) la mejor película que nunca hice”: James Cameron reflexionó sobre su fallida adaptación de Spider-Man

Mientras varios fanáticos ya están pensando en lo que será Spider-Man: No Way Home o están imaginando las posibilidades de lo que puede abordar la primera parte de Spider-Man: Across the Spider-Verse, un libro recordó uno de los proyectos más llamativos del arácnido que nunca se concretó: la cinta de Spidey comandada por James Cameron.

Tech Noir: The Art of James Cameron es un libro que repasa la carrera y el trabajo del director detrás de cintas como Terminator, Aliens, Titanic y Avatar. Pero en medio de los comentarios del cineasta sobre el mundo de Pandora o la historia del T-800, también habría espacio para uno de los héroes más populares de Marvel.

De acuerdo a Screen Crush, en Tech Noir el propio James Cameron tachó a su proyecto de Spider-Man como “la mejor película que nunca hice”. Pero ¿por qué Cameron cree eso? Desde aquel portal decidieron preguntarle directamente y el cineasta explicó que simplemente se debe a que su apuesta habría sido distinta a todas las cintas del trepamuros que conocemos hasta la fecha.

“Creo que habría sido muy diferente”, señaló Cameron antes de remarcar que realizó su propuesta para la película con “la bendición de Stan Lee”. “No hice ningún movimiento sin pedirle permiso”, señaló Cameron sobre el fallecido guionista y co-creador de Spider-Man.

Pero ¿Cuáles eran las ideas que Cameron quería plasmar en su cinta de Spider-Man? El director planteó que para él uno de los puntos más importantes del héroe es la noción de que su historia arranca cuando es un niño.

“Lo primero que tienes que pensar es que no es Spider-Man. Se hace llamar Spider-Man, pero no es Spider-Man. Él es Spider-Kid. Él es Spider-High-School-Kid. Es un poco geek y nadie se fija en él y es socialmente impopular y todo eso”, señaló el director.

En ese sentido, la apuesta del responsable de Avatar implicaba trazar un paralelo entre los cambios que experimentó Peter debido a la picadura de la araña con los cambios que se viven en la adolescencia.

De hecho, Screen Crush explica que Cameron aseguró que ve a Spider-man como “una gran metáfora” donde los superpoderes representan “esa reserva de potencial sin explotar que las personas tienen y que no reconocen en sí mismas. Y también era en mi mente una metáfora de la pubertad y todos los cambios en tu cuerpo, tus ansiedades sobre la sociedad, sobre las expectativas de la sociedad, tus relaciones con tu género de elección que te atrae, todas esas cosas”.

Así, además de incluir los lanzaredes orgánicos que en última instancia llegaron a la trilogía de Tobey Maguire, Cameron quería realizar una interpretación más realista del héroe.

“Quería hacer algo que tuviera una especie de realidad cruda”, dijo el director. “Los superhéroes en general siempre me parecieron una especie de fantasía, y quería hacer algo que hubiera estado más en la línea de Terminator y Aliens, donde aceptas esa realidad de inmediato. Así que estás en un mundo real, no en una ciudad mítica como Gotham o Superman con el Daily Planet y todo ese tipo de cosas, donde siempre se sentía muy metafórico y como un cuento de hadas. Quería que fuera Nueva York. Con nieve. Un tipo es mordido por una araña. Se convierte en este niño con estos poderes y tiene la fantasía de ser Spider-Man, y hace este traje y es terrible, y luego tiene que mejorar el traje, y su gran problema es el maldito traje. Ese tipo de cosas. Quería fundamentarlo en la realidad y fundamentarlo en la experiencia humana universal. Creo que hubiera sido una película divertida de hacer”.

Pero aunque ciertamente una película de Spider-Man de James Cameron habría encontrado un público tarde o temprano, las adaptaciones de los cómics de Marvel no eran tan populares en los ‘90 como lo son actualmente e incluso con el peso de su nombre el director no consiguió poner en marcha este proyecto. Pero aunque probablemente algunos fanáticos y compañías como Fox siguen lamentando que la propuesta de Cameron no prosperara, el director igual saca una conclusión favorable de este proyecto.

“Tomé la decisión después del Titanic de simplemente seguir adelante y hacer mis propias cosas y no trabajar en la casa de la propiedad intelectual de otros. Así que creo que (Spider-Man no resultara) fue probablemente la patada en el trasero que necesitaba para ir a hacer mis propias cosas”, sentenció.

El libro Tech Noir: The Art of James Cameron será lanzado este 14 de diciembre.