Es probable que Stardew Valley no tenga nuevas actualizaciones porque su creador está centrado en su próximo juego

El creador de Stardwe Valley, Eric “ConcernedApe” Barone, anunció que es probable que el juego no tenga más actualizaciones.

Barone apareció a través de una transmisión en Twitch, done respondió a una serie de preguntas realizadas por los fans. Aquí es que se le preguntó por qué no todos en Stardew Valley están disponibles como posibles cónyuges, a lo que el creador respondió que le tomaría un esfuerzo monumental de su parte, agregando diálogos, eventos, salas de cónyuges y más.

“Puede parecer que no es para tanto, pero cuestan mucho tiempo de hacer. Hay muchas otras cosas: tienes que poder añadir al personaje a tu casa. Por eso no he añadido más candidatos para matrimonio. Pero no me opongo a que haya más. Creo que sería divertido”, complementó.

Según complementó, hay dos NPC que le habría gustado añadir como candidatos, aunque de inmediato especificó que por el momento no están trabajando en una nueva actualización.

“No estoy diciendo que vaya a haber otra actualización de Stardew Valley. Ni yo lo sé, llegados a este punto. Pero ahora mismo, estoy centrado en mi próximo juego, así que ya veremos”.

Hay que mencionar que desde su lanzamiento en 2016, Stardew Valley ha contado con varias actualizaciones gratuitas.