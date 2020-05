Esai Morales reemplazará a Nicholas Hoult como el villano de Misión Imposible 7

Esai Morales (How to Get Away with Murder, Titans) será el nuevo encargado de interpretar al villano principal en Misión Imposible 7. Si bien anteriormente Nicholas Hoult (Mad Max: Fury Road, X-Men: Days of Future Past) se había quedado con el rol del antagonista, desde Deadline cuentan que todo cambió debido a la pandemia.

Misión Imposible 7 estaba a punto de iniciar sus filmaciones en Italia cuando comenzaron a implementarse todas las restricciones por el COVID-19 y eso obligó a la película dirigida por Christopher McQuarrie a postergar su producción.

En ese contexto Deadline dice que “la postergación puso a Hoult en conflicto con otro compromiso” y el actor tuvo que dar un paso al costado del proyecto abriendo la puerta para que Esai Morales se quedara con el rol del nuevo rival de Ethan Hunt.

Misión Imposible 7 será dirigida por Christopher McQuarrie (Fallout) y además de mostrar nuevamente a Tom Cruise en el rol protagónico incorporará a la franquicia a Hayley Atwell, Shea Whigham y Pom Klementieff.

Por ahora se desconoce cuándo se retomarán las filmaciones de la película e incluso reportes anteriores han puesto en duda qué pasará con el rodaje que se había planificado en Italia.

Originalmente Misión Imposible 7 pretendía estrenarse en julio de 2021, sin embargo, debido al retraso en las filmaciones Paramount postergó el debut de la película hasta noviembre del próximo año.