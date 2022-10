Esta es la primera imagen oficial de La Monja 2

A cuatro años del estreno de La Monja, una de las películas que ha extendido el universo terrorífico que inició la saga de El Conjuro, una secuela ya está en pleno proceso de filmación en Francia.

Dichos trabajos fueron confirmados ahora por James Wan, quien presentó una primera imagen oficial desde el set en su rol como productor de la película.

Con un estreno fijado para septiembre de 2023, La Monja 2 será dirigida por Michael Chaves (The Curse of La Llorona, The Conjuring: The Devil Made Me Do It) a partir de un guión de Akela Cooper (Malignant) para contar una historia situada hace décadas.

“En la Francia de 1956, un sacerdote es asesinado. Un mal se está expandiendo. La secuela del hit mundial de La Monja sigue nuevamente a la hermana Irene (Taissa Farmiga) mientras esta vuelve a enfrentarse con la fuerza demoníaca del Valak, el demonio monja”, adelanta la sinopsis.