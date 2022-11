Esta es la primera imagen para la secuela animada de Una noche en el museo

Pese a que recién estamos comenzando noviembre, Disney Plus ya reveló a los títulos que marcarán su oferta navideña durante este año.

Por supuesto, el catálogo de fin de año del streaming de Disney incluirá apuestas del MCU como el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia y secuelas de clásicos como la miniserie The Santa Clauses, una apuesta derivada de Santa Cláusula.

Pero aparte de esas producciones y nuevos lanzamientos como la serie de Willow o National Treasure: Edge of History, quizás lo más llamativo de la apuesta navideña de Disney Plus es la secuela animada de Una noche en el museo.

Después de todo, junto al anuncio de sus estrenos para la Navidad de 2022, el streaming lanzó la primera imagen de lo que será Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again. Esta película animada continuará la premisa de la saga protagonizada por Ben Stiller, pero ahora se enfocará en la historia de Nick, el hijo de Larry Daley que seguirá los pasos de su padre y se desempeñará como guardia del Museo de Historia Natural de Nueva York.

Como recordarán, ese no es un trabajo sencillo y Nick tendrá que lidiar con el resurgimiento de Kahmunrah, quien fue interpretado por Hank Azaria en las películas.

Pero nada de eso figura en la primera foto y solo podemos ver a Nick frente al esqueleto de un dinosaurio.

Night at the Museum: Kahmunrah Rises Again se estrenará el 9 de diciembre en Disney Plus