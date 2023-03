Estados Unidos podría prohibir TikTok si la compañía matriz no vende la popular aplicación

Nuevamente el futuro de las operaciones de TikTok en Estados Unidos está en duda. De acuerdo a reportes de The Wall Street Journal y The New York Times, la administración de Joe Biden solicitó que ByteDance, la empresa matriz de TikTok establecida en China, venda sus acciones o enfrente una posible prohibición de la popular aplicación en Estados Unidos.

Esta exigencia de Estados Unidos a TikTok nuevamente se sustenta en las preocupaciones sobre la seguridad y uso de datos de la aplicación para compartir videos y sigue a medidas como la prohibición que se instauró previamente para la presencia de TikTok en dispositivos gubernamentales de agencias federales estadounidenses.

Si bien hasta el momento TikTok no ha dado señales sobre su plan de acción, la empresa confirmó el reporte de The Wall Street Journal que decía que el Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS por su siglas en inglés) recomendó por unanimidad a ByteDance desinvertir en TikTok. Todo mientras también indicó que aquel plan no cambiaría las aprensiones sobre su negocio.

“Si el objetivo es proteger la seguridad nacional, la desinversión no resuelve el problema: un cambio en la propiedad no impondría nuevas restricciones en los flujos de datos o el acceso”, dijo un vocero de la compañía a la BBC. “La mejor manera de abordar las preocupaciones sobre la seguridad nacional es con la protección transparente basada en los Estados Unidos de los datos y sistemas de los usuarios de los Estados Unidos”.

Aquella última parte de la declaración se refiere al “Proyecto Texas”, un plan previo de TikTok para trasladar todos los datos de sus usuarios de Estados Unidos a servidores manejados por la compañía Oracle dentro de ese país.

En ese sentido, TikTok pretendería seguir adelante con el “Proyecto Texas” en paralelo a lo que suceda con esta nueva solicitud sobre su administración y a la espera de lo que pase cuando Shou Zi Chew, el CEO de la famosa red social, testifique ante el Comité de Comercio y Energía de Estados Unidos durante la próxima semana.

Finalmente cabe señalar que este no es el único revés gubernamental que TikTok ha enfrenado recientemente y durante este jueves Reino Unido también decidió prohibir la red social en todos sus dispositivos gubernamentales argumentando que sería un riesgo para la seguridad.