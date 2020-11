Estas son las canciones más buscadas en Shazam

Si no tienen buena memoria para los nombres o simplemente les gusta saber qué están esuchando, probablemente más de alguna vez en su vida han utilizado a la aplicación Shazam para saber cómo se llama esa canción que escucharon en una fiesta o simplemente no pueden sacarse de la cabeza.

Pero ¿cuáles son las canciones que más dudas han generado entre los usuarios de la aplicación? Recientemente Shazam decidió acabar con esa interrogante y reveló cuáles son las canciones que más han buscado los usuarios a lo largo de la historia en su servicio.

Como pueden imaginar, en la lista abundan las canciones que sonaron una y otra vez en la radio además de los denominados “one hit wonders”. Pero también hay artistas que se repiten entre lo más buscado y, por ejemplo, Ed Sheeran y The Weeknd figuran varias veces en el top 100.

Para que se hagan una idea de cómo luce este listado, aquí tienen al top 20:

1 . “Dance Monkey” de Tones And I (2019)

Quizás ustedes tampoco conozcan a esta canción por el nombre, pero una vez que le den play al video probablemente recordarán haberla esuchado en más de algun lugar y entenderán por qué 36.6 millones de personas decidieron preguntarle a Shazam quién la cantaba y cómo se llamaba.

2.- “Prayer In C (Robin Schulz Remix)” de Lilly Wood & The Prick (2014)

3.- “Let her Go” de Passanger (2012)

4.- “Wake Me Up” de Avicii (2013)

5.- “Lean On” de Major Lazer & DJ Snake (feat. MØ)

6.- “Thinking Out Loud” de Ed Sheeran (2014)

7.- “Cheap Thrills” de Sia (2016)

8.-"Somebody That I Used to Know" de Gotye (2011)

9.- “This Girl” de Kungs & Cookin' on 3 Burners (2016)

10.- “Take me to Church” de Hozier (2013)

11.- “Shape of You” de Ed Sheeran (2017)

12.- “All of Me” de John Legend (2013)

13.- “Perfect” de Ed Sheeran (2017)

14.-"Can’t Hold Us" Macklemore y Ryan Lewis (2011)

15.- “Rather Be” de Calean Bandit feat Jess Glynne (2014)

16.- “Thrift Shop” de Macklemore y Ryan Lewis (2012)

17.- “Faded” de Alan Walker (2015)

18.- “Roses (Imanbek Remix)” de SAINt JHN (2019)

19.- “Cheerleader” (Felix Jaehn Remix) de Omi (2014)

20.- “Someone You Loved” de Lewis Capaldi (2018)

Si quieren revisar el listado completo, pueden ingresar a este enlace de Apple Music.

Finalmente, aunque el hecho de que las personas no sepan inmediatamente de qué canción se trata podría parecer un problema para algunos, cabe señalar que parece que a los cantantes les agrada que su música encuentre público mediante Shazam.

“No tenía seguidores cuando lancé Dance Monkey, pero (Shazam) me dio la oportunidad de llegar a más personas y elevar mi base de fans, lo que me ha llevado a crear una carrera para mí”, comentó a la BBC Toni Watson, la responsable de la canción más buscada.