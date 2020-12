Este es el tráiler para los últimos episodios de Chilling Adventures of Sabrina

Netflix finalmente dio a conocer el tráiler para los últimos episodios de Chilling Adventures of Sabrina. Con miras al anunciado final de la serie, durante este viernes el streaming reveló un adelanto para la cuarta y última parte de la producción protagonizada por Kiernan Shipka.

Este adelanto arranca con la celebración del cumpleaños de Sabrina, sin embargo, los festejos son interrumpidos cuando una grupo de espíritus malévolos desciende sobre Greendale.

Pero obviamente Sabrina no se rendirá fácilmente y el adelanto que podrán ver a continuación promete que la joven bruja y sus aliados harán todo lo posible para detener a esta amenaza.

Ahora, si el tráiler no aclaró las cosas para ustedes, aquí tienen la sinopsis para la cuarta parte de Chilling Adventures of Sabrina:

“En el transcurso de los ocho episodios de la Parte 4, The Eldritch Terrors descenderán sobre Greendale. El aquelarre debe luchar contra cada amenaza aterradora una por una (The Weird, The Return, The Darkness, por nombrar algunos), todos conduciendo a… The Void, que es el fin de todas las cosas. Mientras las brujas hacen la guerra, con la ayuda de The Fright Club, Nick comienza lentamente a ganarse el camino de regreso al corazón de Sabrina, pero ¿será demasiado tarde?”.

Los últimos episodios de Chilling Adventures of Sabrina llegarán el 31 de diciembre a Netflix.