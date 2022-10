Esto es lo que ofrecerá la Comic Con Chile en su edición 2022

Durante este fin de semana no solo se conmemorará otra edición de Halloween, sino que también se realizará la versión 2022 de la Comic Con Chile.

En esta oportunidad el evento de cultura pop contará con un llamativo invitado de la mano de Giancarlo Esposito (The Boys, Breaking Bad, The Mandalorian), pero obviamente ese no será el único gancho de su parrilla programática y, a días del inicio del evento, sus responsables detallaron algunas de las bases de su cronograma.

Como podrán revisar a continuación, aunque instancias como la firma de autógrafos de Esposito son pagadas, con su entrada estándar a la Comic Con Chile 2022 podrán ver paneles, además de comprar en las tiendas y mirar a los cosplayers.

Sábado 29 de octubre

Panel de Crunchyroll (11:00 hrs)

Panel abierto de Mike Deodato Jr. y Eddy Barrows en el Artist Alley (incluirá revisión de portafolios, firma de autógrafos y dibujos en vivo)

Charlas en el escenario de ilustradores de Editorial Arcano IV, Safari Colectivo Guardianes del Sur de Guido Salinas y Sebastián Castro y Alienígenas Americanos de Francisco Ortega y Juan Andrés Salfate

Torneo Cosplayer

Estreno tráiler y conversatorio de la película Muertas Vivas (16:30)

Panel abierto de Giancarlo Esposito (18:30 a 19:30)

Domingo 30 de octubre

Presentación Capitán Memo (14:00 hrs)

Panel abierto de Giancarlo Esposito (16:30 a 17:30)

Panel abierto de Jaime Lorente ( 17:30 a 18:30)

Torneo Cosplayer

Lunes 31 de octubre

Panel abierto de Carlos Valenzuela en el Artist Alley

Panel abierto de Jaime Lorente (14:30 a 15:30)

Torneo Cosplayer

Además del 29 al 31 de octubre se realizará la final y semifinal del torneo gamer Banco Falabella con competencias de League of Legends, Valorant, FIFA 22 y Call of duty mobile. Todo mientras que el evento también contará con 130 ilustradores, 100 tiendas, 50 stands, cosplayers y zonas temáticas de homenaje a Harry Potter y Jurassic Park.