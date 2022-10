Ezra Miller participó de las filmaciones más recientes para la película de Flash

Pese a todas las polémicas, Ezra Miller continúa trabajando activamente en la película de The Flash.

Mientras en los últimos días han emergido rumores (que aún no son confirmados) respecto a que la cinta del velocista escarlata ya estaría lista, este jueves el portal The Wrap reveló que Miller participó de las filmaciones más recientes para la cinta de Flash.

Este rodaje no tendría carácter de refilmación ni contenido adicional, sino que correspondería a una tanda de pickups, filmaciones extra para mejorar aspectos visuales o técnicos y que son habituales en las grandes producciones.

En ese sentido, lo llamativo aquí no es que Miller formara parte de un proceso habitual para la realización de películas, sino que lo curioso es que después de todas las polémicas y tensiones el actor pudiese retomar su papel como Barry Allen al menos para un poco más de rodaje.

Pero claro aunque durante el último tiempo algunas personas han clamado por la salida de Miller del papel protagónico de The Flash, The Wrap recordó que Miller sostuvo una reunión tiempo atrás con Warner Bros y en aquella junta habría reafirmado su compromiso con la película.

The Flash fue dirigida por Andy Muschietti (IT) en base a un guión de Christina Hodson (Birds of Prey) y, además de Miller como Barry Allen/The Flash, contará con Michael Keaton y Ben Affleck como sus respectivas versiones de Batman y presentará a Sasha Calle como Supergirl.

Si bien aún no hay una sinopsis oficial, en diversas oportunidades se ha planteado que la cinta de Flash pretende reorganizar la continuidad de las películas de DC de la mano de su premisa que involucra viajes en el tiempo y también explora el concepto del Multiverso.

The Flash se estrenará en cines en junio de 2023.