Fall Guys retrasó el lanzamiento de sus versiones para Xbox y Nintendo Switch

Los fanáticos de Fall Guys tendrán que esperar un poco más de lo presupuestado para disfrutar del juego en Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X/S y es que durante este viernes Mediatonic reveló que el lanzamiento de esas versiones de su popular título fue postergado.

Los desarrolladores no fijaron una nueva fecha para los lanzamientos de Fall Guys en Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X/S. No obstante, lo más llamativo es que la compañía prometió que cuando aquellas entregas sean lanzadas contarán con crossplay.

“Si bien es cierto que queremos lanzar el juego en estas plataformas lo antes posible, también sabemos que vale la pena esperar un poco más, y agradecemos mucho su paciencia”, señaló la compañía que recientemente fue adquirida por Epic Games. “Este retraso en el lanzamiento nos dará más tiempo para que nuestro equipo pueda implementar nuevas funcionalidades, como la compatibilidad entre plataformas, para que los jugadores puedan jugar y disfrutar con sus amigos independientemente de en la plataforma en la que jueguen”.

Fall Guys se lanzó a inicios de 2020 para PS4 y PC, pero debido al éxito del juego Mediatonic anunció versiones para Switch y las consolas Xbox.