Fanáticos demandaron a Universal porque las escenas de Ana de Armas fueron eliminadas de la película Yesterday

¿Alguna vez se han sentido engañados por el tráiler de una película? Ya sea porque aquel material no reflejaba bien la propuesta de la cinta o porque (como en el caso de algunas cintas de Marvel Studios) incluía secuencias que no llegaron al corte final aquella situación probablemente no es tan extraña. Pero ¿estarían dispuestos a demandar a un estudio por un tráiler? Bueno, eso es lo que recientemente hicieron dos fanáticos de la actriz Ana de Armas.

Resulta que en 2019 el material promocional de la película Yesterday incluía a Ana de Armas (Blade Runner 2049, Knives Out, No Time to Die) ya que originalmente la actriz aparecería en esa cinta como un interés amoroso del protagonista interpretado por Himesh Patel.

Sin embargo, los responsables de la producción que muestra un mundo donde todos se olvidaron de The Beatles a excepción de una persona terminaron eliminando las escenas de Roxane, el personaje de de Armas, porque no consiguieron una buena recepción por parte del público en las pruebas de audiencia.

“Ese fue un corte muy traumático, porque ella era brillante. Quiero decir realmente radiante”, explicó Richard Curtis, guionista de Yesterday, a CinemaBlend en 2019. “Y (ese) resultó ser el problema. Creo que a la audiencia le gustaba la historia (sobre el personaje de Patel y el personaje de Lily James) y la aceptaban y funcionaba bien. Lo que habíamos hecho originalmente era, no quiero describirlo demasiado, pero tenía a Ana De Armas como un factor de complicación cuando llegaba a Los Ángeles por primera vez. Y creo que a la audiencia no le gustó el hecho de que sus ojos se desviaran. Porque entonces algunas personas decían: ‘Oh, él realmente no la merece. Realmente no se merece a Lily”’.

“Sabes, es una de esas cosas en las que hay algunas de nuestras escenas favoritas de la película, pero tuvimos que cortarlas por el bien de todo”, añadió.

Pero esa explicación no dejó conformes a dos fanáticos de Ana De Armas y, según reporta Variety, los sujetos identificados como Conor Woulfe y Peter Michael Rosza entablaron una demanda contra Universal.

Concretamente los hombres de 38 y 44 años acusan que cada uno de ellos pagó $3.99 dólares para alquilar Yesterday en Amazon Prime, sin embargo, cuando vieron la película de Armas no figuraba como se había planteado en los tráilers.

“Debido a que a los consumidores se les prometió una película con Ana De Armas en el tráiler de ‘Yesterday’, pero no recibieron una película con ninguna aparición de Ana de Armas, a dichos consumidores no se les proporcionó ningún valor por su alquiler o compra”, reclama la demanda.

En ese sentido, la acción legal acusa a Universal de realizar un marketing engañoso para esa película y busca conseguir al menos $5 millones de dólares en nombre de los consumidores afectados.