Fans japoneses votaron por los finales de anime que más le hicieron llorar

Anime hay para todos los gustos y con todos los tipos de finales posibles, desde los más alegres hasta unos donde es innevitable soltar una lágrima. Es así como ahora los fans japoneses han decidido votar por los finales de anime que más le hicieron llorar.

A través de la página japonesa Goo Rankings, se está realizando la encuesta donde los japoneses están votando por aquellos anime que en su último capítulo tocaron sus fibras más sensibles.

Hasta el momento la encuesta cuenta con más de 4000 votos y los resultados son los siguientes:

10. Anohana: The Flower We Saw That Day

9. Assassination Classroom

8. Ef - A Tale of Melodies

7. Kanon

6. A Dog of Flanders

5. Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai

4. Puella Magi Madoka Magica

3. AIR

2. Rumbling Hearts

1. WorldEnd: What do you do at the end of the world?Are you busy? Will you save us?

En cuanto al anime que se encuentra en primer lugar, este se estrenó en abril de 2017, y está basado en las novelas ligeras del mismo nombre escritas por Akira Kareno e ilustradas por Ue. El anime contó con uina temporada compuesta por 12 episodios.