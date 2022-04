FIFA 22 encabezaría los juegos de PS Plus de mayo según filtración

Este miércoles se espera que Sony presente los juegos de PS Plus de mayo, sin embargo los juegos ya se habían filtrado, y según el reporte estos corresponderían a FIFA 22, Curse of the Dead Gods y Tribes of Midgard.

Los juegos estarán disponibles a partir del 3 de mayo, y la filtración proviene desde Deadlabs, y corresponde a una de las últimas adiciones antes de que el servicio cambie por completo en junio próximo.

En cuanto a los juegos FIFA 22 será para PS4 y PS5, al igual que Tribes of Midgard, mientras que Curse of the Dead Gods será para PS4.

Por el momento, sin una confirmación sólo queda esperar para la confirmación oficial este miércoles.