Figuras oficiales revelaron un nuevo personaje que llegará al MCU en Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Un nuevo personaje de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha sido revelado. Si bien Marvel Studios no ha lanzado nuevo material de la película desde el tráiler del Super Bowl, esta semana Marvel.com reveló algunos Funko Pop basados en la próxima entrega del MCU y de paso presentó a una figura que era desconocida hasta ahora.

Obviamente los Pops de Multiverse of Madness incluyen a Doctor Strange y no solo en la versión tradicional del MCU del personaje, sino que también se lanzarán figuras de sus variantes: Supreme Strange y Defender Strange.

Además Funko también venderá coleccionables de Wanda Maximoff/Scarlet Witch, America Chavez, Wong y Rintrah, quien apareció brevemente en el tráiler más reciente de Doctor Strange 2.

Pero hasta ahí no hay sorpresas y por ende lo llamativo de estas figuras radica en Pop para un personaje denominado Sara.

Después de todo, este personaje que aparentemente sería una hechicera ( o al menos eso da a entender su vestuario) no había aparecido en el material oficial de Doctor Strange in the Multiverse of Madness hasta ahora y se desconoce qué rol jugará en la trama de la nueva película de Marvel Studios.

En base al nombre y la caracterización del personaje se ha especulado que esta sería la versión del MCU de Sara Wolfe, el interés amoroso de Wong en los cómics, pero hasta el momento no hay nada que permita respaldar aquello.

Clea y Sara Wolfe en Doctor Strange #39 (1980)

De hecho, aparte de las figuras que les mostramos anteriormente, la primera tanda de Funkos de Doctor Strange 2 solo contempla otros diseños del héroe titular y figuras de Master Mordo y Christine Palmer.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en mayo.