Finalmente sería poco probable que The Rock pelee en WrestleMania 39 debido a una falta de tiempo para prepararse

De cara a la próxima edición de Wrestlemania, una de las peleas que viene siendo rumoreada desde hace más de un año implica al esperado enfrentamiento entre Dwayne “The Rock” Johnson con el campeón indiscutido, el líder del equipo conocido como The Bloodline, el “jefe de la mesa”, Roman Reigns.

Se trata de un combate de ensueño entre dos luchadores relacionados por el lazo fraterno entre la dinastía Anoa’i, a la que pertenece el actual campeón de la WWE, y el abuelo del hombre del codazo del pueblo, quien actualmente es una de las estrellas más relevantes de Hollywood. Es decir, se constataría realmente quién es el verdadero jefe.

Pero a pesar de que la batalla ha sido evaluada como posibilidad desde el año pasado, durante las últimas semanas se ha puesto en duda la realización del enfrentamiento. De acuerdo al Wrestling Observer Newsletter, The Rock consideraría que no tiene el tiempo suficiente para prepararse para un combate en Wrestlemania 39 en el estado de California.

“Nos dijeron que, a menos que cambie de opinión en los próximos días, dado que se acerca la fecha límite para los planes de Mania, ha indicado que no tendrá tiempo para ponerse en el tipo de forma que siente que necesita para hacerlo. un evento principal con Roman Reigns, pero mantuvo la puerta abierta para algo en el futuro. Por supuesto, existe la posibilidad de que sea algo que se mantiene en secreto para todos”, explican en el reconocido newsletter.

“La WWE siempre ha tenido una dirección de respaldo este año dado que sabían que Johnson no era algo seguro durante algún tiempo y, a medida que pasaba el tiempo y él no ha estado de acuerdo, sintió que la probabilidad había disminuido. No sé si lo rechazó oficialmente, pero la única indicación es que se consideró menos probable que hace unos meses”, agregaron.

A pesar de lo anterior, el reporte agrega que la decisión de rechazar la pelea aún no es oficial y gran parte de la decisión depende de los compromisos de Johnson, ya que actualmente está preparándose para promocionar el relanzamiento de su liga de fútbol americano, la XFL, que anteriormente perteneció a Vince McMahon.

Por ahora se estima que la decisión final se concretará en los próximos días, especialmente por la celebración de los 30 años del programa RAW y un segmento anunciado que involucrará un segmento dedicado a Reigns y la celebración del dominio de la familia Anoa’i.

En tanto, este mes se disputará el evento Royal Rumble y la gran interrogante sigue siendo qué sucederá con los títulos que posee Reigns, el título Universal y el título de la WWE, ya que actualmente la marca RAW está sin campeón máximo y hasta el día de hoy no se ha oficializado la unificación de ambos campeonatos.