Finalmente Susan Sarandon será la encargada de interpretar a la villana de Blue Beetle

Pese a que tiempo atrás se reportó que Sharon Stone estaba en conversaciones para el papel, finalmente Susan Sarandon (Thelma and Louise, Dead Man Walking) se quedó con el rol y será la encargada de interpretar a la gran villana de la nueva película de DC enfocada en Blue Beetle.

De acuerdo a The Wrap, Sarandon fue escogida para interpretar a Victoria Kord en esta cinta que será protagonizada por Xolo Maridueña como Jaime Reyes y contará con Ángel Manuel Soto como director.

Victoria Kord aparentemente no sería el nombre clave para ningún villano pre-existente de los cómics de DC ya que The Wrap sostiene que “es un nuevo personaje creado para la película”. Pero claro, es posible que las especulaciones no tarden en propagarse porque Victoria tiene el mismo apellido que Ted, el segundo y más famoso Blue Beetle de los cómics.

La película de Blue Beetle originalmente estaba en desarrollo para HBO Max, pero ahora pretende estrenarse en cines durante agosto del próximo año.