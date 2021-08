¡Finalmente! Vean el primer tráiler para la serie de Y: The Last Man

La serie de Y: The Last Man ya es una realidad y por fin tenemos un tráiler para probarlo. Después de un largo proceso de desarrollo y varias complicaciones en su producción, durante este jueves FX finalmente dio a conocer el primer tráiler para la esperada adaptación del notable cómic de Brian K. Vaughn y Pia Guerra.

Si no están familiarizados con la historia de Y: The Last Man este tráiler establece todas las bases que necesitan saber y es que, a raíz de una misteriosa plaga, todos los seres vivos con el cromosoma Y mueren repentinamente.

Sin embargo, mientras las mujeres comienzan a hacerse cargo del mundo creyendo que ya no hay hombres ni niños, solo dos mamíferos con el cromosoma Y han sobrevivido: un joven llamado Yorick Brown y su mono Ampersand.

Por supuesto, la supervivencia de ambos es algo llamativo, por lo que aunque en los cómics Yorick se aventura con su propia misión amorosa, este tráiler deja en claro que el camino estará lleno de desafíos y obstáculos.

Sin más preámbulos, pueden ver el primer tráiler para la serie de Y: The Last Man aquí:

La serie de Y: The Last Man será protagonizada por Ben Schnetzer como Yorick Brown, Diane Lane como Jennifer Brown (senadora y madre de Yorick), Olivia Thirlby como Hero (hermana de Yorick), Amber Tamblyn como Kimberly Cunningham, Marin Ireland como Nora Brady, Diana Bang como Dra. Allison Mann, Elliot Fletcher como Sam Jordan, Juliana Canfield como Beth Deville y Ashley Romans como la Agente 355.

Esta adaptación de Y: The Last Man debutará el 3 de septiembre mediante Fx y Hulu en Estados Unidos.