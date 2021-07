Fox no quería a Will Smith en El Día de la Independencia porque creía que un actor negro afectaría la recaudación internacional

A lo largo de su carrera Will Smith ha interpretado varios papeles memorables que contemplan desde el rol principal en El Príncipe del Rap, pasando por Mike Lowre en Bad Boys, hasta el Agente J en Hombre de Negro, solo por nombrar algunos. Pero aunque actualmente el nombre de Smith indudablemente tiene peso dentro de las producciones de Hollywood, a mediados de lo ‘90 Fox habría dudado en elegir al actor para el que ahora es uno de sus roles más famosos: Steven Hiller en El Día de la Independencia.

Esta semana se cumplen 25 años desde el estreno de El Día de la Independencia y The Hollywood Reporter publicó un extenso artículo recordando la realización de película conocida como Independence Day en su idioma original.

En ese contexto, además de recordar como se gestó la cinta, el director Roland Emmerich y el guionista Dean Devlin revelaron que Fox no habría estado de acuerdo con la elección de Will Smith para el papel protagónico. Todo por un prejuicio respecto a lo que podría suceder en materia de recaudación.

Al hablar del elenco de El Día de la Independencia, Devlin aseguró que “el único personaje que teníamos en mente desde el primer día era Jeff Goldblum”. No obstante, Emmerich relató que aunque la idea de elegir a Smith como Steven Hiller no surgió tan temprano como la idea de reclutar a Goldblum, eventualmente esa dupla se convirtió en la base de su elenco.

“Ethan Hawke también estaba en nuestra lista, pero pensé que en ese momento era demasiado joven”, señaló el director. “Estaba bastante claro que tenían que ser Will Smith y Jeff Goldblum. Ese fue el combo que pensamos. El estudio dijo: ‘No, no nos gusta Will Smith. No está probado. No trabaja en (mercados) internacionales”.

Antes de El Día de la Independencia, Will Smith había trabajado en varias producciones incluyendo a El Príncipe del Rap, pero aunque ciertamente no era la figura que es actualmente, los reparos de Fox no habrían pasado por allí.

“(Fox) dijo: ‘Si eligen a un negro para este papel, van a matar la (taquilla) extranjera’”, recordó Devlin. “Nuestro argumento fue: ‘Bueno, la película trata sobre extraterrestres. Le irá bien en el extranjero’. Fue una gran guerra, y Roland realmente defendió a (Smith) y finalmente ganamos esa guerra“.

Pero en última instancia Fox estaba equivocado y Smith no solo quedó como protagonista de El Día de la Independencia sino que la película consiguió una buena recaudación y sirvió para impulsar aún más la carrera del actor.