Francia prohibió el uso de términos en inglés para conceptos vinculados a los videojuegos como eSports y streamer

De un tiempo a esta parte se ha vuelto cada vez más común que en países que no son de habla inglesa se usen términos en inglés regularmente. Pero aunque el uso de palabras en ese idioma puede ser casual y más acotado en algunos ámbitos, en el mundo de la tecnología es algo mucho más extendido y complejo de cambiar.

No obstante, en Francia quieren combatir el uso de palabras en inglés para referirse a una serie conceptos vinculados al mundo de los videojuegos.

Según reporta The Guardian, esta semana las autoridades francesas determinaron que palabras como eSports y streamer quedarán prohibidas. Todo con el fin de preservar al idioma francés y hacer más comprensible el uso de la terminología para personas que no son adeptas a los videojuegos.

Por supuesto, esta prohibición no aplicará para toda la población de Francia ya que eso sería absurdo e imposible de fiscalizar. No obstante, desde ahora en adelante será algo que deberán seguir todos los trabajadores del gobierno francés al momento de realizar documentos oficiales.

Pero ¿cuáles son las palabras que Francia quiere cambiar? Los conceptos detallados hasta ahora incluyen a “joueur professionnel” en reemplazo de pro-gamer, “joueur-animateur en direct” para referirse a un streamer, “jeu video en nuage” para hablar del cloud gaming o juego en la nube y “jeu video de competition” para los eSports.

Si bien esta medida recién se está implementando, su futuro no parece muy auspicioso ya que, además de las bromas que no han tardado en multiplicarse en redes sociales, The Local France reporta que anteriormente ya se trató de hacer algo similar para cambiar “le wifi” a “l’access sans fil à internet”, pero aquello no prosperó.