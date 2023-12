Los actores de Frodo y Sam prueban Baldur’s Gate 3 en un nuevo video de Larian Studios

Elijah Wood y Sean Astin, los recordados protagonistas de El Señor de los Anillos que interpretaron a los personajes de Frodo y Sam, han probado uno de los juegos más importantes de este 2023, Baldur’s Gate 3.

A través de un video publicado por la desarrolladora, Larian Studios, es que ambos actores tuvieron la oportunidad de jugar el título de fantasía en compañía del director del mismo, Swen Vincke.

En la ocasión ambos actores se enfrentaron a algunas de las disyuntivas que presenta el juego, como la conversación con la ardilla o el gnomo atrapado en un molino, para luego recrear uno de los momentos más recordados de las películas pero en esta ocasión con un final un tanto diferente.

Baldur’s Gate 3 se convirtió en uno de los lanzamientos más relevantes de 2023 y obtuvo el galardón a Game of the Year en la más reciente edición de The Game Awards.