Gal Gadot habló sobre su criticado video de celebridades cantando “Imagine” de John Lennon

Aunque a estas alturas parece que fue años atrás, quizás recordarán que en marzo de este año Gal Gadot encabezó un criticado video donde varias celebridades aparecían cantando el tema “Imagine” de John Lennon.

El registro que se extendía por exactos tres minutos generó un montón de reacciones en internet y es que, más allá de las interpretaciones de los involucrados, el video propiciado por la actriz de Wonder Woman fue tachado por varios como desatinado en un contexto donde la mayoría del mundo recién estaba comenzando a enfrentarse a los confinamientos y la incertidumbre provocada por el COVID-19.

Así, aunque han pasado varios meses desde ese momento, parece que ese video sigue persiguiendo a Gadot y desde Vanity Fair decidieron preguntarle al respecto.

La actriz no escapó del tema y dio a entender que no estaría arrepentida de haber propiciado el video aunque reconoce que sus intenciones quizás no se plasmaron de la mejor manera.

“A veces, sabes, intentas hacer una buena acción y simplemente no es la buena acción correcta”, señaló Gadot. "No tenía más que buenas intenciones y venía del mejor lugar, y solo quería enviar luz y amor al mundo.

“Comencé con algunos amigos y luego hablé con Kristen (Wiig)”, añadió. “Kristen es como la alcaldesa de Hollywood. Todo el mundo la quiere y ella trajo a mucha gente al juego. Pero sí, lo empecé y solo puedo decir que tenía la intención de hacer algo bueno y puro, y no trascendió".

Por si quieren recordarlo, aquí está el video: