Game of Thrones: Emilia Clarke confirmó que Kit Harington está trabajando en una serie de Jon Snow

Aunque ni HBO ni el propio Kit Harington han confirmado los reportes al respecto, Emilia Clarke ratificó que hay planes para un spin-off de Game of Thrones centrado en Jon Snow.

Durante una entrevista con la BBC la actriz que interpretó a Daenerys Targaryen en la popular adaptación de los libros de George R. R. Martin contó que está al tanto del trabajo de Harington en el potencial programa que buscaría continuar la historia de Jon Snow tras el final de Game of Thrones.

“(Harington) me ha hablado de ello. Y sé que existe. Está sucediendo”, dijo Clarke. “Hasta donde puedo entender, fue creado por Kit, por lo que él está involucrado desde cero. Entonces, lo que estarán viendo, con suerte, si sucede, está certificado por Kit Harington”.

Como recordarán, mientras Game of Thrones concluyó en tragedia para Daenerys, Jon Snow se marchó al territorio más allá de la muralla en la conclusión de la serie por lo que claramente aún habría espacio para sus aventuras. No obstante, aunque ya es un hecho que existirían planes para un programa del perosnaje, recuerden que HBO ha considerado varios spin-off de Game of Thrones y hasta ahora solo ha concretado a la precuela House of The Dragon que se estrenará este 21 de agosto.

En ese sentido, por ahora lo más prudente sería esperar con paciencia nuevas actualizaciones sobre el proyecto de Jon Snow. Todo mientras la propia Clarke no tardó en descartar un eventual regreso como la Madre de los Dragones y es que, al ser consultada sobre si estaría interesada en su propio spin-off, la actriz dijo: “No, creo que he terminado”.