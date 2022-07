Game of Thrones estará disponible en 4K en HBO Max desde agosto

Si querían repetirse Game of Thrones antes del estreno de House of the Dragon, probablemente querrán pausar sus planes hasta el 1 de agosto y es que HBO Max confirmó que desde ese día la versión 4K de Game of Thrones estará disponible en su servicio.

Durante el fin de semana recién pasado y en medio de todos los reportes de la Comic-Con de San Diego se reveló que HBO Max pretendía añadir la versión en 4K Ultra HD con HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos de Game of Thrones a su catálogo con miras al debut de House of the Dragon. No obstante, ese anuncio no detalló todo el alcance del plan y recién ahora se confirmó que aquella mejora de calidad estará disponible en Latinoamérica desde el 1 de agosto.

Recuerden que si bien ya existen versiones en 4K de Game of Thrones para verlas es necesario que tengan esas copias digitales o el físicas de la serie por lo que la llegada de la edición Ultra HD del programa al streaming seguramente será bienvenida por los fanáticos. Después de todo, aunque pueden seguir existiendo divisiones sobre la temporada final, la oportunidad de revivir clásicas batallas del programa en la mayor definición posible sigue siendo tentadora.

Mientras la versión 4K de Game of Thrones llegará el 1 de agosto a HBO Max, House of the Dragon se estrenará el 21 de agosto y todos sus episodios se podrán ver en 4K con HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos.