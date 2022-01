Gaspard Ulliel, el actor que aparecerá como Midnight Man en Moon Knight, ha muerto

A los 37 años murió Gaspard Ulliel, un reconocido actor francés que pronto se sumaría al universo de Marvel Studios de la mano de la serie Moon Knight.

De acuerdo a AFP (vía Variety), Ulliel falleció tras un accidente de esquí en los Alpes. Según los reportes el actor estaba esquiando en la región de Saboya cuando chocó con otro esquiador en una intersección entre dos pistas y sufrió un traumatismo craneoencefálico grave.

Tras el accidente Ulliel fue trasladado a un hospital en Grenoble, Francia, sin embargo, falleció en ese lugar.

Si bien Ulliel recién se sumaría a la franquicia de Marvel Studios como como Midnight Man en Moon Knight, el actor ya era conocido por sus papeles en apuestas como Hannibal Rising, Saint Laurent, It’s Only The End Of The World y A Very Long Engagement.