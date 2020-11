Geoff Johns y Jason Fabok podrían estar trabajando en una secuela de Batman: Three Jokers

Si bien Batman: Three Jokers tardó años en presentarse y recién reveló su final un par de semanas atrás, parece que DC Comics ya tendría planes para una continuación de aquella historia.

Pese a que aún no hay nada oficial, desde Bleeding Cool dicen que “fuentes bien ubicadas” les revelaron que Geoff Johns y Jason Fabok estarían trabajando en un nuevo one-shot que serviría como secuela para Batman: Three Jokers.

Por supuesto, si leyeron aquella historia, no tardarán en imaginar qué podría abordar una eventual continuación. No obstante, Bleeding Cool no apunta a una trama concreta y solo reporta que este nuevo cómic se enmarcaría en otro plan más grande de DC Comics que consistiría en presentar un “Omniverso”, una nueva versión de su universo que básicamente le daría a los equipos creativos una mayor libertad en términos de continuidad porque “cualquier historia, cualquier personaje, en cualquier momento, tiene su lugar. Una historia compartida pero con infinitas posibilidades de cara al futuro”, explica el portal.

En ese sentido, el reporte plantea que la supuesta secuela de Batman: Three Jokers sería precedida por un cómic dedicado a presentar este “Omniverso” y que la frase “Batman Universe” sería clave para su propuesta.

Así, pese a que por ahora no hay nada oficial, todo indica que tendremos que esperar los anuncios de DC para los próximos meses considerando que la editorial estará ocupada con Future State en enero y febrero. Todo mientras un epíologo de Dark Nights: Death Metal además planearía adelantar lo que vendrá en los cómics de la editorial durante el próximo año.