George Lucas estuvo en el set de The Mandalorian mientras Rosario Dawson interpretó a Ahsoka Tano

La actriz Rosario Dawson, quien interpretó a Ahsoka Tano en su debut live-action en la serie The Mandalorian, reveló que el creador de la franquicia de Star Wars, George Lucas, estuvo en el set mientras ella daba vida al personaje que originalmente debutó en las series de animación digital.

En conversación con Vanity Fair, Dawnson explicó que estuvo a un costado, completamente caracterizada de Ahsoka, mientras capturaban la foto de George Lucas teniendo en sus manos a Baby Yoda, el adorable personaje cuyo nombre real es Grogu.

“Yo estuve ahí en el día que sacaron esa foto. Alguien tomó la foto de George Lucas sosteniendo a Baby Yoda.... Aún lo estoy llamando Baby Yoda... ¡Grogu! Yo estuve ahí ese día. Estaba completamente disfrazada. Estaba al lado de esa foto, caracterizada como Ahsoka”, explicó. “Y recuerdo que rompió a la Internet cuando esa foto salió. Fue simplemente un momento asombroso, asombroso, y estábamos todos fuera de nosotros. Definitivamente fue algo muy geek“.

“Fue genial estar allí con él y Dave [Filoni]. Quiero decir, es mucha presión. Pero también fue muy divertido. Ambos me estaban mirando, pero no lo estaban, ¿sabes a qué me refiero? Miraban cómo sus imaginaciones cobraban vida“, agregó Dawson.

En la misma entrevista, la actriz explicó que su relación directa con Star Wars comenzó luego de que un fan de la saga le comentó a través de Twitter que podría interpretar a Ahsoka. Una vez que ella lo retuiteó, asegurando que le encantaría, el mensaje fue leído por una de las personas que trabaja en el área de prensa de Lucasfilm, quien a su vez le hizo llegar el mensaje a Dave Filoni.

En cuanto al futuro del personaje, el propio Filoni explicó en la misma entrevista que ahora Ahsoka busca ayudar a las personas de la galaxia de una forma individual, no siguiendo el camino de los jedi, pero aún así ella tiene por delante “una travesía más grande”. Y claro, probablemente eso último tiene relación con los rumores de un spin-off centrado exclusivamente en el personaje.