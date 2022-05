George Miller entregó una actualización sobre la secuela de Mad Max: Fury Road

Si bien el único proyecto que está en desarrollo oficialmente en estos momentos es Furiosa, el spin-off tipo precuela de Mad Max: Fury Road, George Miller confirmó que todavía tiene planes al menos para una secuela de su aclamada película de 2015.

En una entrevista con Variety a propósito del estreno en el Festival de Cannes de su nueva película, Three Thousand Years of Longing, Miller fue consultado directamente sobre el proyecto conocido como Mad Max: The Wasteland.

El director no reveló mucho al respecto y planteó que ni siquiera tiene claro si esa cinta volverá a contar con Tom Hardy como Max, sin embargo, indicó que esa secuela directa de Fury Road continúa en sus planes.

“Tenemos otra historia, pero aún no ha evolucionado por completo”, señaló Miller. “Ya veremos más adelante”.

La idea de más películas de Mad Max tras Fury Road ha rondado durante años. No obstante, aunque se llegó a señalar que personajes como el Doof Warrior formarían parte de su propuesta, Mad Max: The Wasteland (el titulo provisorio de esta apuesta) y otros proyectos aún no consiguen despegar.

De todas maneras, en 2024 se presentará la película de Furiosa protagonizada por Anya Taylor-Joy que ya está desarrollando su rodaje para contar una historia sobre el pasado del personaje que Charlize Theron plasmó en Fury Road y que según Miller abarcará un relato de cerca de 15 años.