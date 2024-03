George Miller explicó al nuevo personaje de Furiosa que permite entender cómo se mantiene la historia en la saga de Mad Max

Todos los fanáticos de la saga de Mad Max tienen claro que no hay forma de hacer calzar a cada película dentro de una línea de tiempo. La primera, en donde Max sigue siendo policía, no conecta tan bien con lo que comienza a gestarse en el escenario post-apocalíptico de la segunda entrega, The Road Warrior, ni menos después con Beyond The Thunderdome. Y ya después de la salida de Mel Gibson, lo mismo ocurre al situar a Fury Road.

De ahí que la franquicia siempre ha funcionado más como una antología, una saga sobre una leyenda, en donde la historia de Max es contada por otros convirtiéndolo en una figura casi mesiánica.

Todo lo anterior fue ratificado por el director George Miller a propósito del más reciente tráiler del spin-off Furiosa, el cual cuenta con una narración que aborda la travesía del personaje de Anya Taylor-Joy para volver a su hogar.

En esa línea, el propio Miller dejó en claro que tras el relato está un “Hombre Historia” que es un personaje de la franquicia.

“Ese es un narrador llamado el Hombre Historia. En este relato, conocemos al Hombre Historia. Fury Road sucedió en tres días y dos noches, esta nueva película pasa básicamente en 16 años desde que ella tiene 10 hasta que cumple 26. Y conocemos a este personaje que es importante para el relato. Así que es el narrador”, explicó el director a Entertainment Weekly.

Siguiendo lo anterior, y como las cuatro películas anteriores se desarrollan en décadas y tiempos diferentes, Miller puntualizó que este tipo de personajes son clave, pues la única forma de mantener y divulgar información en el mundo de Mad Max es a través de personas que recolectan la información tanto sobre figuras como eventos importantes. “ES la única forma en que la cultura o la información es retenida o compartida”, dijo.

Furiosa: A Mad Max Saga abordará el pasado del personaje titular y el director prometió que su historia conectará directamente con lo que pasa en Mad Max: Fury Road.

La película llegará a los cines chilenos el 23 de mayo.