George R.R Martin prometió que la muerte de Hodor en los libros será diferente a Game of Thrones

¿Cuál es el momento que más tristeza les provocó mientras veían Game of Thrones? Por supuesto, hay muchas opciones para responder a esa pregunta, pero si ustedes son de esas personas que pese a sus sentimientos finales por la producción de HBO aún siguen lamentando la muerte de Hodor, prepárense para sufrir un poco más.

En Entertainment Weekly compartieron un nuevo antecedente sobre Game of Thrones publicado en Fire Cannot Kill a Dragon, el libro que detalla la realización de la serie y esta vez tiene que ver directamente con el destino del querido personaje.

Como recordarán, desde que terminó Game of Thrones, George R.R Martin se ha dedicado a destacar que sus próximos libros, The Winds of Winter y A Dream of Spring, tendrán elementos diferentes a lo que se vio en las últimas temporadas de la serie. Algo que en esta ocasión decidió ejemplificar con nada más ni nada menos que el destino de Hodor.

Y es que mientras en Game of Thrones Hodor fue víctima de un montón de Wights mientras sostenía la puerta para que Bran y Meera pudieran escapar, Martin señaló que en uno de sus próximos libros el querido personaje tendría un poco más que hacer antes de morir.

“Pensé que lo ejecutaron muy bien, pero habrá diferencias en el libro”, señaló Martin. “Lo hicieron de manera muy física, ‘sosten la puerta’ con la fuerza de Hodor. En el libro, Hodor ha robado una de las espadas antiguas de la cripta. Bran ha estado entrando en Hodor y practicando con su cuerpo, porque Bran había sido entrenado. Así que decirle a Hodor que ‘sostenga la puerta’ es más como ‘mantén este pasaje, defiéndelo cuando los enemigos se acerquen', y Hodor está luchando y matándolos. Un poco diferente, pero la misma idea”.

Mientras los responsables de Game of Thrones argumentan que optaron por mostrar a Hodor sosteniendo la puerta porque era mejor en materia visual, los fanáticos tendrán que seguir esperando a que Martin publique The Winds of Winter y A Dream of Spring para saber qué final les gustó más para Hodor.

Pero por ahora no hay una fecha clara para el lanzamiento de los libros y aunque recientemente Martin dijo que planeaba finalizar The Winds of Winter en 2021, todo apunta a que esta será una larga espera.