Gina Carano: “No voy a caer sin dar la pelea”

Este domingo será presentada la entrevista que Gina Carano realizó en The Ben Shapiro Show, la que será su primera aparición ante las cámaras luego de que Lucasfilm la despidió de Star Wars por sus controvertidos mensajes en redes sociales.

Pero en la antesala de esa presentación, el portal Deadline tuvo acceso a la entrevista y publicó algunos extractos de las declaraciones de la actriz que interpretó a Cara Dune en The Mandalorian.

“He pasado por mucho y ahora he visto, claramente, el acoso que ha estado ocurriendo... y lo vi antes”, explicó Cara a Shapiro, quien la contrató rápidamente para realizar un proyecto de película. “No soy la única que ha sido intimidada por esta empresa y lo sé muy profundamente”, agregó.

Su pelea contra Lucasfilm

A lo largo de la conversación, la actriz repitió declaraciones que ya ha realizado durante la última semana, respecto al trato que tuvo con Lucasfilm antes del despido y sobre cómo se informó de la determinación por las redes sociales.

“Han estado encima de mí y me han estado mirando como un halcón, y he visto a la gente en la misma producción que pueden decir todo lo que quieran y ahí es donde tuve un problema. Tuve un problema porque no estaba de acuerdo con la narrativa”, remarcó Carano poniendo sobre el tapete que fue tratada diferente por sus creencias políticas.

En esa línea, y asegurando que estuvo preparada para ser despedida en cualquier momento, la actriz declaró que ese tipo de despidos le habría sucedido a mucha gente en el pasado. “He visto la expresión de sus rostros. He visto el acoso que tiene lugar, así que cuando empezó, te apuntan con sus armas y sabes que es solo cuestión de tiempo”, agregó.

“Cuando me llamaste, mi cuerpo todavía estaba temblando. Es devastador, pero la idea de que esto le suceda a alguien más, especialmente a alguien que no pueda manejarlo de la manera en que yo puedo... no, ellos no pueden hacer esto. No consiguen que la gente se sienta así (….) Y si me doblego, estará bien que estas empresas, que tienen un historial de mentiras, mientan y les hagan esto a otras personas, y se lo han hecho a otras personas y no voy a caer sin luchar”,planteó Gina Carano.

La actriz fue despedida por Lucasfilm tras una serie de polémicas publicaciones en redes sociales, las que fueron coronadas por un mensaje de TikTok en el que comparó al clima político de Estados Unidos con lo que le sucedió a los judíos en la Alemania nazi.

Según la compañía a cargo de Star Wars, la actriz en ese punto ya no estaba bajo contrato, no tenían planeas para volver a trabajar con ella y consideraban que sus dichos eran “abominables”. También se ha reportado que los planes para Cara Dune en otra serie de Star Wars fueron cancelados precisamente por toda esta situación.