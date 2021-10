Gore, rostros clásicos y los insultos del muñeco diabólico: Las claves que no faltarán en la serie de Chucky

Como una secuela directa de las películas, la nueva serie de Chucky busca expandir el territorio de la popular franquicia del popular “muñeco diabólico” que comenzó a causar estragos desde su primera aparición en 1988.

En ese sentido, Don Mancini, creador de la franquicia y de esta nueva serie de televisión, de la que se encarga de escribir y dirigir el primer episodio, tiene claro que este nuevo capítulo de la saga para la pantalla chica representa una oportunidad inédita.

Lo anterior no solo se debe a la capacidad para explorar más sobre el sendero de muerte y destrucción causado por Chucky, sino que también en lo que compete a elementos que no fueron profundizados en la películas. Y uno de esos elementos tiene relación con el origen de Charles Lee Ray, el asesino serial que utiliza magia vudú para transferir su alma a la de un muñeco.

“Explorar los orígenes de Charles Lee Ray ha sido algo que los fans han querido ver y han estado pidiendo literalmente desde hace décadas. Y una de las razones por las que estaba emocionado por llevar a la franquicia al medio de la televisión fue por la posibilidad de tener tanto espacio de narración, ocho horas de Chucky, que proporcionan una gran oportunidad de explorar esas cosas. Pero, sí, una de las cosas que más me entusiasmaban de hacer con el programa eran explorar el origen de Charles Lee Ray”, planteó Don Mancini ante una presentación en el TCA.

Pero aún teniendo más espacio para narrar, el creador de la saga también recalcó que existían elementos que creía vitales de mantener desde las películas: el gore y la tendencia de Chucky a decir garabatos. “Las cadenas Sify y USA, cuando les propusimos el proyecto, nos aseguraron que no habrían compromisos en estos aspectos. Y como trabajé en Hannibal y Channel Zero, que estuvieron bajo el paraguas de NBC, me impactó y me sentí animado y emocionado para ver cómo podríamos empujar esos límites. Así que no va a ver compromisos en lo que concierne a eso”, agregó.

Obviamente en ese camino también será clave otro componente: los rostros - y voces - reconocidos de la saga. Obviamente volverá Brad Dourif como la voz de Chucky, pero también lo harán Jennifer Tilly como Tiffany (La antigua novia del asesino), Fiona Dourif como Nica (La protagonista de Curse of Chucky y Cult of Chucky) e inclusive Alex Vincent como Andy, el protagonista de las tres primeras películas y archienemigo de Chucky.

“No sé si un montón de gente haría eso 30 años después, contratar a la persona que interpretó al niño en la película para interpretar al personaje ya adulto. Y él, Alex Vincent, vuelve más adelante del primer episodio y Don sabe lo que eso es. Los fans se vuelven locos cuando vean a Alex aparecer en pantalla, ya que hay demasiada historia”, remarcó la actriz Jennifer Tilly

“Y por eso creo que Chucky ha tenido una base de fans leal por 30 años. La gente los ve como personajes reales, inclusive al muñeco, porque tienen emociones reales y una historia. Y no es como un montón de franquicias en donde hacen la secuela y simplemente tienen a un nuevo grupo de chicos atractivos siendo asesinados, siendo perseguidos por el asesino. Definitivamente hay una línea y un impacto emocional en estas películas”, planteó la intérprete de Tiffany.

Chucky se estrenará el 27 de octubre en el streaming Star+ con la presentación de sus dos primeros episodios. Cada nuevo episodio se estrenará después durante cada miércoles.