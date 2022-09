Guillermo del Toro nos invita a conocer una variedad de historias aterradoras en el nuevo tráiler de Cabinet of Curiosities

Ya estamos por comenzar octubre por lo que las compañías están dando rienda suelta a la promoción de todo tipo de producciones aterradoras con miras a Halloween.

Pero aunque apuestas como Smile o Abracadabra 2 pueden resultar atractivas para muchos, es probable que lo nuevo de Guillermo del Toro sea una de las cosas más llamativas de esta temporada de miedo.

Después de todo, el nuevo tráiler para la serie de antología conocida como Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities anticipa una serie de historias que no solo podrían asustarnos, sino que también prometen incomodarnos o intrigarnos con su variedad de propuestas.

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities contará con ocho episodios y utilizará un formato de antología para presentar distintos relatos independientes que exploran distintas formas de terror. Así, mientras en el adelanto se anticipan desde clásicos como las cases embrujadas, también se pueden ver apuestas que están más en la línea de los slashers.

El elenco de Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities incluye a actores como Rupert Grint (de la saga Harry Potter), Crispin Glover (Back to the Future), Ismael Cruz Córdova (The Lord of the Rings: The Rings of Power), Elpidia Carrillo (Predator), Sofia Boutella (Kingsman), Andrew Lincoln (The Walking Dead) y Charlyne Yi ( Paper Heart). Y sus directores contemplan a Jennifer Kent (The Babadook), Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night), David Prior (The Empty Man) y Keith Thomas (Firestarter), entre otros.

Sin más preámbulos, puedes ver el nuevo tráiler de Cabinet of Curiosities aquí:

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities debutará el 25 de octubre en Netflix.