Gwendoline Christie calificó como increíble su trabajo con Tim Burton en la serie de Wednesday Addams: “Vio más allá de mi presencia física y aceptó mi extrañeza”

Gwendoline Christie es conocida por sus papeles como Brienne de Tarth en Game of Thrones, Lucifer en The Sandman y la Capitana Phasma en la nueva trilogía de Star Wars. Pero al parecer la actriz quiere seguir dejando su marca en reconocidas sagas de ficción y pronto figurará como la singular directora de la Academia Nevermore en Wednesday, la nueva serie de Netflix inspirada en Los Locos Addams.

Con miras al estreno de Wednesday programado para fines de noviembre, en Mouse tuvimos la oportunidad de conversar con Christie sobre su trabajo en la serie y lo que cree que ofrecerá esta nueva historia de la hija de Morticia y Gomez.

Ante todo Christie confirmó que al igual que muchas de las personas que esperan con ansias la serie, es fanática de Los Locos Addams desde que era una niña.

“Me encantaban Los Locos Addams cuando estaba creciendo. Recuerdo la serie de televisión en blanco y negro de los ‘60 que mostraban en la televisión, quizás en los ‘80 o a principios de los ‘90. Estaba totalmente cautivada por ella”, recordó la actriz. “Creo que siempre he tenido una sensibilidad gótica, amo lo macabro, amo el lado oscuro de nuestra existencia humana y esa era una combinación muy divertida. Una combinación de diversión y terror juntos y esas cosas dieron origen a algo que nunca había experimentado antes. Estaba pegada a la pantalla, estaba pegada a estos personajes. Sentía mucho afecto por ellos y se sentían más reales para mí que la forma en que muchas personas se presentaban en la vida real”.

Aunque Wednesday obviamente se basará en lo que se ha hecho hasta ahora con Los Locos Addams, esta nueva serie protagonizada por Jenna Ortega como la joven titular fue ideada por Alfred Gough y Miles Millar (Smallville) para explorar una nueva faceta de los personajes.

En ese sentido, Christie no aparecerá como ninguna figura conocida de la franquicia sino que encarnará a un nuevo personaje llamado Larissa Weems, quien es la directora de la Academia Nevermore.

Según Christie, Weems es diferente al resto de los personajes de su repertorio y el proceso para dar forma a ella fue “inmensamente” creativo de la mano de Tim Burton, el famoso director que comandó algunos episodios de la serie.

“Tenía esta idea de esta sirena de la pantalla estilo Hitchcock que siempre ha sido aplazada y derrotada, la segunda mejor en su vida que buscaría crearse a sí misma”, dijo la actriz sobre su impresión del personaje. “Querría convertirse en un mito cinematográfico, entonces elegiría presentarse a sí misma de esa manera”.

“También sabía que nunca sería elegida para ese papel, sería necesario que yo ya estuviese involucrada en algo para poder ser vista de esa manera alguna vez y Tim lo vio claramente. Él también tenía la visión de esta Kim Novak(…)que estaba a cargo de esta escuela y este instituto”, añadió. “Y Colleen Atwood tenía exactamente el mismo pensamiento. Entonces fue emocionante y fascinante para mí que esas personas tuvieran las mismas ideas, una rara osmosis en la que todos llegamos al mismo lugar, pero ciertamente es lo más mítica y hermosa que me he sentido en pantalla. Y lo más secreto de una forma”.

Wednesday. Gwendoline Christie as Larissa Weems in episode 103 of Wednesday. Cr. Vlad Cioplea/Netflix © 2022

Al igual que el resto de los personajes de la serie, Weems tiene sus secretos y su intérprete disfrutó plasmando lo que ve como una reflexión interesante sobre nuestro mundo.

“Creo que la gente es indecisa, complicada y hay muchas cosas que entran en conflicto y no tienen sentido sobre nuestro espíritu humano. Creo que, como cada vez vemos más en nuestro mundo, la gente en posiciones de poder tiene un momento difícil en eso porque el mundo es un sitio muy complicado ahora”, explicó Christie. “Es como que viviéramos en un Multiverso: tenemos una realidad virtual, tenemos nuestro día a día, tenemos un sistema burocrático, un sistema académico. Hay muchos sistemas diferentes y creo que estamos obligados a comportarnos de diferentes maneras en cada uno de ellos, pero como humanos nos volvemos más y más irresolutos. Entonces me encanta, es muy emocionante cuando un ser humano no tiene sentido, es más interesante y estás obligado a examinar más sobre ti mismo, tu propia oscuridad y los elementos menos atractivos de tu personalidad y moverte a ese papel, ese personaje y, ojalá, proyectar vida en eso”.

Pero no crean que Wednesday será una experiencia compleja ya que la actriz no duda en aclara que lo nuevo de Netflix “tiene algo para todos los públicos” y en especial para aquellos que sienten que no encajan.

“Creo que esta serie es genuinamente atractiva para todos los públicos. Tiene algo para todos los públicos. Creo que realmente le habla a los marginados. A todas esas personas que sienten que no tienen un lugar en la sociedad o, de alguna forma, no son parte de lo convencional o no se sienten aceptados”, argumentó la actriz. “Creo que la serie siempre les hablará a ellos de la forma en la que los Locos Addams siempre lo hacen y tiene muchos otros personajes que son completos marginados también y que son nuevos”.

“Tiene una historia urgente muy brillante. Realmente va y viene. Te sumerge en misterio y tiene uno de nuestros personajes más intrigantes, aterradores y genuinamente raros en la forma de Wednesday Addams en su centro y es fascinante para mí ver a ese personaje femenino joven explorado con este nivel de detalle e intensidad. Y también es muy liviana pese a todas sus sensibilidades macabras y naturaleza gótica. Es verdaderamente divertido y provee una liviandad muy necesaria para la seriedad de nuestro mundo”, agregó.

Si bien Wednesday es protagonizada por Jenna Ortega como el personaje principal, la serie también cuenta con Christina Ricci, la actriz que fue Wednesday en las películas de Los Locos Addams de los ‘90, como la Sra. Thornill.

Como la directora de Nevermore, Christie pudo trabajar con Ortega y Ricci, a quienes calificó como personas “muy divertidas” además de “actrices extraordinarias y seres humanos verdaderamente notables”.

“Tengo un amor profundo y genuino por Jenna. De verdad lo tengo. Ella es una de mis personas favoritas con las que he trabajado, el compromiso e intensidad que ella entrega en las escenas es verdaderamente como alquimia”, señaló. “Ella trae verdadera química y te sientes muy abordo con ella para ir a cualquier parte. Y absolutamente amo a Cristina, nos hemos convertido en amigas y es realmente divertida. Es graciosísima, muy entretenida. Y también simplemente una muy buena actriz. Tiene una personalidad sensacional y un estado de leyenda perdurable”.

Durante su trabajo en Wednesday Gwendoline Christie no solo pudo incursionar en una franquicia que era de su gusto, sino que también tuvo la oportunidad de trabajar con Tim Burton, un director que describe como uno de sus favoritos y un gran colaborador.

“Fue absolutamente increíble trabajar con Tim (Burton) y, genuinamente, no puedo creer que estoy aquí diciendo que he trabajado con Tim Burton”, comentó Christie. “Pero he amado las películas de Tim toda mi vida, realmente las he amado todas y me cuesta elegir una favorita, sabes. Pero tiene una visión tan singular, es muy particular (y) tiene una estética muy desarrollada. También creo que porque es un artista, aunque es un cineasta, tiene un conocimiento y amplios medios expresivos que elige ocasionalmente para poner en la realización de películas. Creo que tal vez por eso los mundos están tan resueltos y llegar al set era una experiencia inmersiva. Estabas rodeada por este mundo en todos sus increíbles detalles y como una actriz eso era muy liberador”.

“También, una de las razones por las que Tim está entre mis directores favoritos con los que he trabajado es porque me sentí muy vista por él como una intérprete, como una actriz”, indicó. “Él vio más allá de mi presencia física inmediata para el mundo y vio y aceptó mi extrañeza. Vio una belleza en mí y por siempre estaré agradecida de eso porque (Weems) no es como ningún otro personaje que he interpretado en pantalla hasta ahora y fue emocionante habitar un reino diferente y utilizar partes distintas de mí. Moverme a mi parte inglesa, mi extraña parte británica y permitir que eso destacara en servicio de ser una directora y dirigir una escuela. También Tim me entregó una cantidad monumental de confianza y libertad y me sentí muy libre para crear y me llevo ese glorioso regalo conmigo y por siempre estaré agradecida por eso”.

Wednesday. (L to R) Jenna Ortega as Wednesday Addams, Director Tim Burton in Wednesday. Cr. Tomasz Lazar/Netflix © 2022

De hecho, lo cómoda que se sintió en la producción parece ser uno de los aspectos que Christie más recuerda de sus paso por Wednesday porque al ser consultada sobre lo que destaca de su experiencia dijo: “Nunca pude creerlo. Quiero decir porque Tim es alguien con quien he querido trabajar toda la vida, su trabajo ha significado mucho para mí y sé que significa mucho para muchas personas. Él es uno de nuestros grandes visionarios, sabes, él ha creado una estética completa. Ha creado todo un mundo visual y lenguaje, que es distinto al de todo el resto. Creo que trabajar con él… mi primer día fue bastante mágico. Fue de noche y estábamos en una locación muy divertida, y estaba en personaje, estaba con mi traje con maquillaje y peinado, como Weems, y entré al set y estaba muy nerviosa. No podía creer lo afortunada que era, de verdad”.

“Es notable tener ese sueño como una persona joven, como una niña y que se haga realidad. Es realmente extraordinario. También puedo decir, Collen Atwood, una de las mejores diseñadoras de vestuario que ha existido, fue muy generosa, graciosa y colaborativa y realmente me hizo sentir celestial. Tiene un talento que muchas personas no podrían alcanzar y me siento agradecida de ser parte de su visión. Me transformó y también me celebró, Me hizo sentir bien con mi cuerpo y con quien soy y estaré agradecida por siempre por eso”, concluyó.

Wednesday se estrenará este 23 de noviembre en Netflix.