Ha muerto Alan Grant, legendario escritor de Batman, Lobo y el Juez Dredd

A la edad de 73 años ha fallecido Alan Grant, el influyente escritor de cómics que durante la década de los noventas fue uno de los guionistas principales de Batman, incluyendo un trabajo en sagas como “La Caída del Murciélago”, “Legado”, “Contagio” y “Cataclismo”. El anuncio de su muerte fue dado a conocer este jueves por su esposa a través de Facebook.

Alan Grant comenzó su carrera realizando un tándem de escritura junto a John Wagner, con quien colaboró en historias para la revista 2000 AD, incluyendo trabajos en las viñetas del clásico Juez Dredd. Posteriormente, durante la década de los ochentas, fue parte de la llamada “Invasión Británica” de los cómics en Estados Unidos, debido al auge de escritores como Alan Moore, Neil Gaiman, Garth Ennis y Grant Morrison, entre otros.

En ese contexto, en 1987 realizó su primer trabajo para DC Comics junto a Wagner con la miniserie llamada “Outcasts”. Luego tomaron las riendas de Detective Comics, aunque finalmente Grant comenzó a trabajar en solitario en las historias del hombre murciélago. De ahí que también participó en decenas de números de la serie principal de Batman y fue el responsable de la serie Batman: Shadow of the Bat.

En las páginas del héroe de Gotham, y generalmente con los lápices de Norm Breyfogle, co-creó a personajes como el Ventriloquist, Jeremiah Arkham, Mr. Zsasz, Amygdala y Anarky, el cual le permitió imprimir sus visiones políticas a sus historias, entre otros.

Además de ese trabajo, Grant fue parte de múltiples miniseries centradas en el antihéroe conocido como Lobo, lo que posteriormente le permitió ser el encargado de la serie regular del personaje.

Sumen trabajos en The Demon, L.E.G.I.O.N., una miniserie de Anarky y múltiples crossovers como Batman/Daredevil, Superman vs The Terminator y varias series de Batman vs Judge Dredd. Y además de sus trabajos en los cómics, que incluyeron pasos por gran parte de las principales editoriales, Grant también escribió para la televisión en Dominator, Ace Lightning y Action Man: Robot ATAK.

Ante la noticia de su muerte, varios autores lamentaron el deceso de esta importante figura. Por ejemplo, el dibujante chileno Amancay Nahuelpan planteó que: “su trabajo en los títulos de Batman con Breyfogle fue clave en mi material de lectura mientras crecía. Pude conocerlo una vez cuando tenía 15 y cuando le mostré mi portafolio - para nada listo para la industria - fue súper gentil y me impulsó a seguir. Descansa en paz”.

“Estoy extremadamente triste por la noticia de que Alan Grant ha muerto. Su esposa Sue lo anunció en FaceBook. Era una presencia destacada en los cómics y una fuerza de la naturaleza en la vida. Los cambios en las circunstancias significaron que no lo he visto por mucho tiempo y tenía la intención de corregir eso. Pobre de mí”, escribió el dibujante Liam Sharp.

“Estoy destrozado al enterarme de la muerte de Alan Grant. Qué recuerdos tan felices de las tardes llenas de humo en Moniaive. Uno de los mejores narradores de nuestro medio”, agregó el escritor Simon Spurrier.