Ha muerto Kim Jung Gi, creador de Tiger the Long Tail y artista de portadas variantes de Civil War II

En la antesala de su participación en la Comic-Con de Nueva York 2022, murió Kim Jung Gi. El artista surcoreano que se hizo conocido por su habilidad para dibujar impresionantes escenas falleció a los 47 debido a un ataque al corazón.

El deceso de Jung Gi fue informado a través de redes sociales con una publicación que decía: “Es con una gran tristeza y pesar que les informamos del repentino fallecimiento de Kim Jung Gi. Después de terminar su última agenda en Europa, Jung Gi se dirigió al aeropuerto para volar a Nueva York, donde experimentó dolores en el pecho y fue trasladado a un hospital cercano para una cirugía, pero lamentablemente falleció. Después de haber hecho tanto por nosotros, ahora puede dejar sus pinceles. Gracias Jung Gi”.

Kim Jung Gi no solo se hizo reconocido por su trabajo en títulos como Tiger the Long Tail, las ilustraciones que hizo de personajes como The Flash o las portadas variantes conectadas que realizó para Civil War II, sino que también adquirió fama por sus dibujos en vivo. De hecho eso era lo que pretendía hacer durante su participación en la Comic-Con de Nueva York en los próximos días.