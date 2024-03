Ha muerto Louis Gossett Jr, el actor ganador del Oscar que interpretó al viejo Hooded Justice en Watchmen y co-protagonizó Enemigo Mío

A los 87 años de edad falleció el actor Louis Gossett Jr, quien hizo historia en los ochentas por ganar el premio Oscar en la categoría de mejor actor secundario por su rol en “Reto al Destino”.

Además de tener una destacada actuación en la miniserie “Raíces”, por la que ganó el Premio Emmy durante los setentas, Gossett Jr. participó en múltiples producciones de género, incluyendo la saga de acción B llamada “Iron Eagle”, la primera película de “the Punisher” y la clásica ciencia ficción ochentera de “Enemigo Mío”.

A lo largo de su carrera, el actor fue nominado a los Emmy en varias ocasiones, incluyendo su trabajo en , Palmerstown, U.S.A. (1981), Sadat (1983), A Gathering of Old Men (1987), Touched by an Angel (1997) y, más recientemente, Watchmen (2019), en donde interpretó al abuelo de la protagonista que termina revelándose como Hooded Justice, el primer enmascaro y uno de los Minutemen del clásico cómic de Alan Moore.

También participó en múltiples series como la clásica Bonanza (1971), The Jeffersons (1975), Stargate SG-1 (2005), Boardwalk Empire (2013) y The Book of Negroes (2015).

Al momento de su muerte, de cuya causa no fue revelada en primera instancia, se preparaba para ser parte de la comedia IF, en un rol de voz para la película escrita y dirigida por John Krasinski. Pero también aparecerá en “Soul to Keep”, “Sin” y tendrá un rol de voz en “Unplugged”, aunque por ahora se desconoce la fecha de estreno de esas producciones.