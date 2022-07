Halloween Ends anticipa el choque definitivo con su tráiler oficial

Todas las cartas están sobre la mesa de cara a lo que será Halloween Ends. Es decir, la Laurie Strode interpretada por Jamie Lee Curtis inevitablemente se enfrentará por última vez (aunque eso ya se ha dicho en el pasado) a la macabra amenazada de Michael Myers.

Y es que claro, Halloween Ends será estrenada en octubre próximo para cerrar la nueva trilogía dirigida por David Gordon Green, la cual abrió una nueva línea de historias que solo consideró los sucesos de la película original. ¿El resto de secuelas? Si te he visto, no me acuerdo.

En ese camino, Laurie Strode fue presentada como una recluida mujer que no puede olvidar el incidente que la llevó a confrontar a un asesino durante su juventud. Y, obviamente, la amenaza de la máscara logró escapar para generar un sendero de muerte que, en la película anterior, hizo caer a lo más preciado de Laurie: su propia hija.

Por eso el tráiler de la próxima película solo se enfoca en la gran idea de dar cuenta de la confrontación final entre Laurie y Michael, aunque desde ya han prometido que habrá giros y sorpresas que puede que no dejen a todos satisfechos.

Vean el tráiler a continuación.

La sinopsis anticipa que: “Cuatro años después de los eventos de Halloween Kills, Laurie vive con su nieta Allyson (Andi Matichak) y está terminando de escribir sus memorias. Michael Myers no ha sido visto desde entonces. Laurie, después de permitir que el espectro de Michael determinara e impulsara su realidad durante décadas, ha decidido liberarse del miedo y la ira y abrazar la vida. Pero cuando un joven, Corey Cunningham (Rohan Campbell; The Hardy Boys, Virgin River), es acusado de matar a un niño al que cuidaba, se enciende una cascada de violencia y terror que obligará a Laurie a enfrentarse finalmente al mal que no puede controlar, de una vez por todas”.