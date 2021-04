Hasbro revela su línea de juguetes basada en Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Luego del debut del primer trailer de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, desde Hasbro revelaron imágenes oficiales de la nueva línea de juguetes basados en la nueva película de Marvel Studios.

Según recogen en Toy Ark, habrán distintas variedades de figuras de acción basadas en los personajes, como las figuras Marvel Legends, así como también elementos de juego como un lanzador de anillos, un bastón de batalla con efectos de sonido y un ladrillo que debe romperse de golpe para revelar cinco minifiguras sorpresa.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings se estrenará en cines de Estados Unidos en septiembre y los juguetes se espera que lleguen al comercio durante fines de año.

Pueden revisar fotos a continuación.