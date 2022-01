Hasbro sumará a Indiana Jones tras extender su trato con Star Wars y Marvel

Las líneas Marvel Legends y Black Series se mantendrán en el largo plazo.

Hasbro anunció que ha renovado su trato tanto con Disney como con Lucasfilm, lo que garantizará que sigan concretando figuras de acción y otros juguetes relacionados a las franquicias de Marvel Comics y Star Wars.

No solo eso, como parte del anuncio también han revelado que a partir del año 2023, Indiana Jones también se sumará a la línea de producción de Hasbro.

El trato obviamente tiene relación con la próxima película del arqueólogo, ya que la última línea de juguetes que lanzaron sobre el aventurero se concretó en el marco del estreno de Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.

Lo único que no podrán mantener en la compañía es todo lo que compete a las princesas Disney, ya que estas volverán a Mattel.