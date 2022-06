“Hawkins caerá”: Este es el nuevo tráiler para el segundo volumen de Stranger Things 4

Con un diálogo del Doctor Brenner arrancó el nuevo tráiler de Stranger Things 4. Este martes y en el contexto de la cuenta regresiva para el retorno de la serie, Netflix finalmente reveló un nuevo adelanto para la parte final de la cuarta temporada de Stranger Things.

Este avance tiene un tono bastante épico y es que, después de incluir una mezcla del tema de la serie y el mencionado diálogo entre “Papa” y Eleven da paso “Running up that Hill”, la canción de Kate Bush que se popularizó por cortesía de la primera entrega de Stranger Things 4. Todo mientras las escenas no solo anticipan el retorno de El a la acción, sino que tantean que la amenaza de Vecna no se detendrá. De hecho, el villano cierra el tráiler declarando que los amigos de Eleven han perdido.

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler de Stranger Things 4 aquí:

El segundo volumen de Stranger Things 4 se estrenará este 1 de julio en Netflix.