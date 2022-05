“Hay algo raro en Homelander”: El tráiler oficial de la tercera temporada de The Boys

Tras los sucesos de la temporada anterior de The Boys, en donde Becca fue asesinada y el pasado nazi de Stormfront fue revelado, “algo raro” estará sucediendo con Homelander, el poderoso líder de The Seven.

Así lo deja en claro el nuevo tráiler de la tercera temporada de la exitosa serie de Amazon Prime Video, la cual será lanzada el próximo 3 de junio para presentar más de la guerra entre “los chicos” de Billy Butcher y las nuevas amenazas superheroicas que entrarán en juego.

Claro que además, tomando como base el cómic, finalmente introducirán a la droga que permitirá que Butcher gane súper poderes temporalmente, mientras la situación sigue complicándose por la forma en que está enquistada la corrupción superheroica. Incluyendo el nuevo trabajo de Hughie Campbell al servicio de una política que oculta sus habilidades. Y según la sinopsis, todo lo anterior se desarrollará un año después de los sucesos que dejaron a Stormfront calcinada.

El siguiente es el tráiler de la esperada nueva temporada.