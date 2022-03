HBO Max reveló su plan de lanzamientos para 2022 en Latinoamérica

En los originales de HBO Max llegarán KIMI de Steven Soderbergh, el terror de EVIL DEAD RISE, el remake HOUSE PARTY y una nueva versión mexicana de FATHER OF THE BRIDE, la secuela MAGIC MIKE’S LAST DANCE y la historia con elementos de ciencia ficción MOONSHOT

Un acuerdo con Sony permitirá ver SPIDER-MAN NO WAY HOME y VENOM: CARNAGE LIBERADO

El sello Particular Crowd presentará las películas originales FALLING FOR FIGARO, una comedia romántica ambientada en el competitivo mundo de la ópera, GATLOPP: HELL OF A GAME, una comedia donde un juego muy particular destapa los deseos más oscuros de un grupo de amigos, y BULL, una historia de venganza y redención en el mundo del crimen organizado inglés