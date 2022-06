HBO sigue trabajando en varios spin-offs de Game of Thrones, pero solo quiere realizar aquellos que sean “creativamente emocionantes”

Pese a que cuando Game of Thrones todavía estaba al aire se anunciaron planes para varios spin-offs enmarcados en el mundo de la serie, hasta ahora solo se ha confirmado una apuesta de ese tipo: House of the Dragon.

El estreno de House of the Dragon está programado para agosto de este año, por lo que en un panel en el ATX Television Festival desde HBO tuvieron que abordar cuáles son sus planes para la franquicia de Game of Thrones en paralelo a esa serie.

Según reporta /Film, la Vicepresidenta de programación original de series dramáticas de HBO, Kara Buckley, confirmó que en estos minutos hay más spin-offs de Game of Thrones en desarrollo, sin embargo, advirtió que no se concretarán todos esos proyectos ya que la cadena quiere que cumplan con un cierto estándar de calidad.

“Desarrollamos muchas ideas, todavía estamos desarrollando muchas ideas, y creo que estamos muy entusiasmados con la que saldrá al aire más adelante este verano”, señaló Buckley. “Pero no sentimos la necesidad de hacer otra a menos que se sienta realmente creativamente emocionante para nosotros. Ese es mi trabajo, al menos. Y al equipo en el que estoy, es en lo que se nos dice que nos concentremos”.

De acuerdo a lo que se ha revelado hasta ahora, los spin-off de Game of Thrones en desarrollo incluyen a Sea Snake, Ten Thousand Ships y Dunk and Egg, además de una serie animada. Pero aquellos proyectos bien podrían quedar en el olvido como el cancelado piloto con Naomi Watts.