Hell’s Paradise: Jigokuraku presenta su opening y ending y anuncian un One-shot del manga

Este fin de semana finalmente comenzó la adaptación de Hell’s Paradise: Jigokuraku y ahora desde Twin Engine han publicado el video del opening y Ending, a la vez que se anunció un one-shot del manga.

Hell’s Paradise: Jigokuraku basado en el manga del mismo nombre de Yuji Haku, comenzó este sábado y se encuentra disponible a través de Crunchyroll.

Junto con esto, es que desde la más reciente edición de la revista Weekly Shonen Jump es que se anunció que el manga tendría un one-shot en el servicio Shonen Jump+, el cual se estrenará el 8 de abril y tendrá por nombre Jigokuraku Tokubetsuhen: Mokke no Mori” (Hell’s Paradise: Jigokuraku Special Edition: Forest of the Unexpected).

Mientras la adaptación al anime comenzó recientemente, el manga se publicó entre enero de 2018 y finalizó en enero de 2021, con un total de 13 volúmenes.

Acá te dejamos los videos:

Opening:

Ending:

Crunchyroll describe el anime como...

Gabimaru el Vacío, un notorio ninja de la aldea de Iwagakure, es condenado a muerte por desertarla, pero, por mucho que sus verdugos lo intenten, no “puede” morir… hasta que llega una misteriosa enviada del shogunato.