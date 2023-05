Here’s the Plan, el aclamado corto de Fernanda Frick, se transformó en un libro

Si son fanáticos de los cortos y la animación chilena es probable que conozcan a Here’s the Plan (Este es el plan), el corto animado de 2017 que con su historia sobre una gata y un perro enamorados consiguió galardones en festivales de Latinoamérica y Asia.

Pero aunque Here’s the Plan se hizo conocida como una apuesta animada, ahora ha regresado en formato de libro.

Recientemente la directora y guionista del corto original, Fernanda Frick, lanzó un libro álbum ilustrado titulado Este es el Plan y que lleva al papel el relato sobre Kat y Doug, un matrimonio que en su misión por abrir una pastelería debe enfrentar las complicaciones de la vida diaria.

En una entrevista con Mouse la autora explicó que este proyecto no es algo nuevo y en realidad viene trabajando en esta adaptación de Here’s the Plan desde el debut del corto original.

“Era una idea que quería hacer desde el momento en que terminé el corto porque en ese momento aún no sabía el impacto que iba a tener y venía un poco con la idea de que era difícil distribuir historias en formato corto”, comentó Frick. “Tenían una vida muy acotada por el paso en festivales y porque también no daba por sentado que le iba a ir tan bien en internet. Entonces la idea era que esta historia pudiera vivir en otros formatos y tenía esa sensación de que si lo hacía libro iba a poder perdurar en el tiempo. Y, no sé, el formato físico como poder tenerlo en mis manos, es una satisfacción que a veces no es lo mismo que con una obra más intangible como un corto”.

Pero tal y como pasó con los protagonistas de Here’s the Plan, aquel proyecto no pudo materializarse de inmediato y, tras postular sin éxito a los Fondos de Cultura después del debut del corto en 2017, Frick optó por ofrecer la historia a la editorial Planeta y, aunque esa firma accedió a concretar al libro en 2019, por circunstancias como el estallido social y la pandemia, recién en 2021 todo comenzó a avanzar definitivamente.

No obstante, Frick afirma que estaría conforme con ese desarrollo. “Creo que se hizo el libro en el momento en que tenía que hacerse”, indicó la autora antes de comentar que esta espera fue beneficiosa para ella.

“Fue bakán poder revisitar la historia años después, creo que fue lo ideal porque ahora puedo ver la historia con todo el cariño que le tengo y no con todo el estrés que me daba cuando estaba haciendo el corto y cuando lo estaba lanzando. Pude disfrutar más el proceso. Disfruté mucho el proceso del boceto del libro, fue algo como: ‘¡Oh, echaba de menos estos personajes! ¡Lo paso bien dibujándolos!’ En cambio, si lo hubiera hecho justo ese año, después de terminar el corto, creo que hubiera estado un poco chata porque terminé con un mucho burnout después de terminar el corto. Entonces hubiera sido como: ‘Oh no, los tengo que dibujar de nuevo’. Entonces ahora fue como mucho más positivo”, señaló.

El corto original de Here’s the Plan se extiende por 18 minutos, una duración no menor para una historia en ese formato, por lo que para llevar este relato a un libro eran necesarios algunos ajustes.

“El desafío era que era un corto muy largo (...) y por ende terminó siendo un libro álbum muy largo (...). Entonces fue un desafío poder traducir la historia sin que quedara un libro eterno y elegir los momentos clave de la historia para que dieran las mismas emociones que el corto”, explicó Frick. “Entonces, por ejemplo, era importante para mí no saltarme ciertos puntos importantes de la historia para que se sintiera y conservara esa sensación de que los personajes se aman y que son súper cercanos. Entonces esa progresión, traducirla al libro álbum, fue un poco como un desafío. Pero también lo entretenido fue que cada página era un puzzle que resolver, como ¿cómo voy a lograr traducir esta parte del corto que dura 1 minuto en 1 página? o el montaje donde pasaban muchas cosas muy rápido ¿Cómo lo voy a poner en el libro? Entonces fue ir buscando esas soluciones y fue muy entretenido”.

“Y algo que se logra también es la progresión de color creo, fue muy importante la atmósfera de colores que había en el corto y cómo los colores apoyaban la narrativa del corto, entonces traducir eso al libro era algo de lo que me quería asegurar”, añadió.

Ahora, si no están familiarizados con Here’s the Plan, tienen que saber que según Frick “el mensaje principal de la historia en ambos formatos es no rendirse y perseverar a las cosas que uno quiere hacer a pesar de que aparezcan dificultades”.

El corto "Here's the Plan"

El libro Este es el Plan cuenta la misma historia que el corto, pero evidentemente dados sus formatos el público puede volver a revivir este relato en cualquiera de esos medios. En ese sentido, Frick espera que aquellos que conocían el corto y comprarán el libro puedan recordar cómo conocieron a Kat y Doug, mientras que está intrigada por lo que ofrecerá el corto a los que entrarán a ese mundo por el libro.

“La gente que vio el corto y que ahora compró el libro yo creo que los ve con harta nostalgia, como que han pasado tantos años que los comentarios que recibo son muy nostálgicos de la gente como de ‘ah yo me acuerdo que lo vi con mi pareja’, o ‘estaba en la U’, ‘no sabía que estudiar, vi el corto y decidí estudiar animación’”, comentó la autora. “Entonces quizás ver el libro es como recordar eso, como un bonito recuerdo del corto. Y, cuando es al revés, estoy muy interesada en saber eso, como qué opina la gente que primero ve el libro y después ve el corto. Supongo que ahí pasa un fenómeno que pasa con todas las adaptaciones que es como: ‘¿Serán las voces reales de los personajes las que imaginaron en su cabeza o será lo que vieron en el libro? ¿Se complementará con la música, con todo lo que es el corto, el movimiento? Entonces no sé, creo que de ambas maneras es una experiencia interesante”.

Pero no esperen que este renovado interés impulse una secuela de Here’s The Plan porque cuando le preguntamos a Frick por esa opción descartó continuar las aventuras de esta pareja de pasteleros. “No, no hay secuela. Siempre me bromean, o sea no bromean, pero hay gente que me deja comentarios de: ‘Ay ya pero, haz una secuela de los hijos de Kat y Doug’. Pero no, la historia se queda hasta aquí”, afirmó.

No obstante, eso no implica que Fernanda Fick no tiene más planes a futuro y, por ejemplo, la autora que ya publicó el cómic Trazos está trabajando en el doblaje oficial al español de Here’s the Plan y un cómic de Raise the Bar.

“Raise the bar era el proyecto que tuve en desarrollo con Netflix hace un par de años y, como ese proyecto no funcionó con Netflix, no siguió avanzando, tomé la decisión de contar esa historia en novela gráfica porque es una historia muy personal para mí, muy querida entonces no quería dejarla ir y si eso significaba cambiar de formato, era lo que iba a hacer”, detalló sobre ese proyecto. “Raise the Bar se trata sobre una niña chilena que quiere ser levantadora de pesas olímplica y la historia es de cómo ella va a entretener a un Centro de Alto Rendimiento en otro país donde encuentra otros jóvenes latinoamericanos que hacen distintos deportes. Entonces es como este viaje para intentar loigrar su meta de llegar a los Panamericanos como atleta”.

Así, mientras Here’s the Plan nos habló sobre los desvíos en el camino, Raise the Bar abordará los desafíos extras que implica apuntar en alto desde Latinaomérica.

“Habla un poco de eso, de los desafíos de vivir en Latinoamérica. Cuando vives acá e intentas hacer grandes cosas y no hay los recursos. No están los recursos, no está el apoyo y siempre he visto mucho eso en los deportistas, pero también es como una metáfora para los artistas, la animación y todo eso”, agregó.

Este es el plan ya está disponible en librerías.