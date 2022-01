Hijo de John Lennon venderá artículos de su padre y de los Beatles como NFTs

Julian Lennon, el hijo mayor de John Lennon, está poniendo en venta varias piezas de los Beatles que son consideradas parte de la historia de la música popular del siglo XX. No obstante, no tocará nada físico ya que cada artículo se venderá como un token no fungible (NFT).

Pero antes que nada, ¿Qué son los famosos NFT? Los NFT son activos “únicos” en el mundo digital que se pueden comprar y vender como cualquier otra propiedad, pero que no tienen una forma tangible propia. Los tokens no fungibles se pueden considerar como certificados de propiedad de activos virtuales o físicos. Ahora bien, si consideramos que los artículos coleccionables son valiosos por su rareza, los archivos digitales pueden aumentar su valor infinitamente.

En el caso de los artículos de John Lennon, cada uno se puede “tokenizar” para crear un certificado digital de propiedad que se puede comprar y vender. Al igual que las criptomonedas, se almacena todo en un registro compartido conocido como blockchain. De esta manera, cada vez que un NFT cambia de manos su valor aumenta.

Ahora, con respecto a los NFTs del ex beatle, cada pieza se venderá en una subasta que tendrá por nombre Lennon Connection: The NFT Collection, presentada por el mercado de NFT YellowHeart y la casa de subastas Julien’s Auctions.

“Llevo unos 30 años coleccionando estos objetos personales, y estaba un poco harto de que estuvieran encerrados en una cámara acorazada, donde he tenido que guardarlos porque no quería que se estropearan”, declaró Lennon en entrevista al medio Variety. “Hicimos algunas exposiciones en Europa con los artículos, y mi intención era llevar la colección y hacer una gira, y todavía espero hacerlo en algún momento, pero obviamente los últimos años no han sido útiles”.

Entre los objetos que forman parte de la colección están el abrigo de John Lennon de la película Magical Mystery Tour, su capa negra utilizada en la película Help!, tres guitarras Gibson y notas escritas para los arreglos de la canción Hey Jude.

Cada NFT se venderá como un coleccionable audiovisual con una narración personal de Julian Lennon junto con imágenes del artículo. Se espera que las notas de Paul McCartney sea el NFT más vendido de la subasta, con un precio inicial de 30 mil dólares con expectativas de que doble esa cifra.

Parte de las ganancias obtenidas en la subasta irán a White Feather Foundation de Julian Lennon, organización que ayuda al medioambiente y a causas humanitarias principalmente en África. La subasta en línea se realizará el siete de febrero.