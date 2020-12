Hikaru Utada interpretará la canción principal de la última película de Evangelion

A través de la página oficial de la próxima y última película de Evangelion, es que se dio a conocer que Hikaru Utada será la encargada de interpretar la canción principal del filme, el cual tendrá por nombre One Last Kiss.

Evangelion 3.0+1.0, es la cuarta y última película de la tetralogía Rebuild of Evangelion, y tiene programado su estreno para el próximo 23 de enero del 2021, eso tras ser retrasada debido al coronavirus.

Hikaru Utada, ya participó en los primeros dos filmes, Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone y Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance, con la canción Beautiful World, y también es conocida por su participación en Kingdom Hearts con temas como ‘Simple & Clean’ y ‘Face My Fears’.

Esta cuarta entrega, está siendo realizada por Studio Khara y dirigida por Hideaki Anno. Hace unos meses en el marco de la Japan Expo de París es que fueron dados a conocer los primeros 10 minutos del filme.

Cabe recordar que el filme fue anunciado en 2012, tras el estreno de la tercera película, Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo. En cuanto a las primeras dos, Evangelion: 1.0 You Are (Not) Alone y Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance, estas se estrenaron en 2007 y 2009 respectivamente.