Hogwarts Legacy también llegará a Nintendo Switch

Durante la jornada de este jueves se llevó a cabo un nuevo State of Play de PlayStation, el cual estuvo centrado en Hogwarts Legacy, la nueva entrega basada en el mundo de Harry Potter, y que llevará a los jugadores a vivir una aventura como estudiantes de Hogwarts. El juego hasta el momento se sabía que llegaría a PlayStation, Xbox y PC, sin embargo, recientemente se confirmó que también estará disponible para Nintendo Switch.

Según fue dado a conocer, el juego que está siendo desarrollado por Avalanche, ya está disponible para reservar en algunas tiendas como Amazon, y aunque no se especifica todo parece apuntar a que se tratará de una versión en la nube, tal como ocurrió con Marvel’s Guardians of the Galaxy.

En cuanto a la transmisión de este jueves, por primera vez es que se pudo ver el gameplay del juego, donde los jugadores podrán aprender y utilizar diferentes hechizos del mundo de Harry Potter. En la ocasión también se presentaron los primeros detalles de la historia que tendrá el juego.

Hogwarts Legacy tiene programado su lanzamiento para fines del 2022, y llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC y Nintendo Switch.